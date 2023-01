Marotta | «La Juve è il passato Il sistema Paratici? Non entro nel merito del lavoro altrui»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il Corriere della Sera intervista l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe. Una chiacchierata in cui il dirigente nerazzurro racconta la sua vita e la sua carriera.parla della sua famiglia: «Mia mamma Maria era casalinga. Mio papà Giovanni invece era uomo dello Stato. Prima si è arruolato nella Marina e ha combattuto la Seconda guerra mondiale. Poi èal Ministero delle Finanze, precisamente all’Intendenza della Finanze — l’equivalente dell’odierna agenzia delle entrate —, destinazione Varese. Era originario di Messina». Il calcio, racconta, ha sempre fatto parte della sua vita, sin da piccolo. «Il calcio ha da subito rappresentato il filo conduttore della mia esistenza. La mia fortuna è stata abitare a 500 metri dallo stadio Ossola e dalle finestre di casa vedevo i campi di allenamento della squadra che ai ...

