Marotta | «La Juve è il passato Futuro? In politica da tecnico»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) In una lunga intervista Il Corriere della Sera, Beppe, attuale amministratore delegato dell’Inter, ripercorre la sua lunga carriera nel mondo del calcio: dall’infanzia passata a lucidare le scarpe dei giocatori del Varese (per cui ha fatto il raccattapalle nella vittoria per 5-0 del 1968) a giocare nella squadra del liceo con Roberto Maroni, Attilio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La società bianconera è nella tempesta per il caso plusvalenze che vede al centro l'ex braccio destro die poi suo erede alla, Paratici. "I miei anni in bianconero fanno parte del ...Se me lo proponessero tornerei allaSono contento del percorso fatto. All'Inter mi trovo bene e sono concentrato per contribuire a nuovi successi".Inter (getty images) Tutta la Serie A ...

