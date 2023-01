Mare Fuori 3 | online il trailer | sboccia l’amore Tutte le novità

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLibertà, amore, ma anche pentimento, amicizia e il desiderio di una vita migliore. Sono i temi principali della nuova stagione di. Una delle serie italiane più amate, ormai diventata un vero e proprio fenomeno, sta per tornare con la terza stagione. Con molte, è pronta a far vivere agli spettatori fortissime emozioni. Debutta in esclusiva su RaiPlay l’1 febbraio e poi dal 15 febbraio in prima serata su Rai 2. Nella serie, ambientata nel carcere minorile di Napoli, grandi ritorni: come quello di Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio. Pochi minuti fa la piattaforma ha rilasciato il teaserufficiale. CLICCA QUI PER VEDERE ILL'articolo proviene da Anteprima24.it.