Marcello Pezzetti | lo storico dei film da Oscar | “La mia prima volta ad Auschwitz 50 anni fa E non ne sono più uscito | la mia ricerca non è ancora finita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023)è senza dubbio uno dei più importanti studiosi della Shoah. E’ stato consulente di duepremi, di Schindler’s List di Steven Spielberg e (con Shlomo Venezia, scampato alla morte) de La vita è bella di Roberto Benigni. E nel corso degli ultimi decenni è stato lui a guidare, nelle visite al campo di sterminio di-Birkenau, pontefici e capi di Stato, ministri e vescovi ma soprattutto migliaia di giovani. E’ grazie al professor, cremasco, 69, che Andra e Tatiana Bucci, le due sorelle sopravvissute all’Olocausto,tornate a mettere piede nell’inferno che le aveva inghiottite., che oggi vive a Colonia ma nei prossimi giorni sarà in Italia per inaugurare una mostra a Roma e per ...