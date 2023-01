Manchester City-Arsenal oggi in tv | orario | canale e diretta streaming FA Cup 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Le indicazioni per seguire intv, appuntamento valido per i 16esimi di finale della FA Cup. Le due squadre, grandi rivali per il titolo in Premier, si affrontano per la prima volta in stagione. Guardiola ritrova Arteta e proverà a batterlo per proseguire nella competizione nazionale. I Citizens sono reduci da un bel successo ai danni del Chelsea, mentre i Gunners hanno piegato senza difficoltà la resistenza dell’Oxford United. Secondo i bookmakers, la squadra di casa partirà ampiamente favorita. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 e il match sarà trasmesso su Dazn. SportFace.