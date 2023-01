Magi a Cirielli | “A quando la polizia morale?”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) – “Al’introduzione della? Questo viene da chiedersi leggendo la delirante relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge sugli atti osceni depositata dal viceministro di Fdi”, lo afferma il deputato e presidente di Più Europa Riccardo(nella foto). “Sembrerebbe che l’Italia sia invasa da persone, in particolare immigrati, secondosono loro i più lascivi e inclini a tali atti, che vagano denudandosi. Davvero il primo partito italiano crede che il degrado della società e i rischi per la sicurezza collettiva si prevengano così? Gli atti osceni in luogo pubblico sono attualmente sanzionati e non c’è alcuna urgenza di reintrodurre sanzioni penali piuttosto non vorremmo che ae ai suoi compagni di partito e ...