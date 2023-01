Macabro furto al cimitero | Il ladri derubano un defunto

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) In provincia di Taranto inon si sono vergognati di fronte a niente. Efferato eal: ecco cosa hanno portato via Ci sono luoghi sacri, che nessuno si immaginerebbe mai di profanare. A Taranto, però, una banda dinon si è fatta scrupolo neanche del: efferatoa Manduria, in una cittadina di provincia. Irubano al(periodicoitaliano.it)Non sono rare, purtroppo, le vicende che narrano di mazzi di fiori rubati da una lapide per poi trovarli nella lapide di qualchecollocato vicino al proprio parente. Anche nel, infatti, hanno luogo questi piccoli furti che però vengono subito perdonati: il luogo, si sa, ...