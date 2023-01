M5S tratta l’adesione ai Verdi europei | scintille Bonelli-Conte

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il Movimento 5 stelle a caccia di una casa europea (e da sempre restio a essere collocato in una delle famiglie tradizionali della politica continentale) è da tempo impegnato in un confronto con iper un ingresso nel gruppo Green al parlamento di Strasburgo/Bruxelles. "Il gruppo deiè molto affine per le politiche perseguite", ha sostenuto il presidente del M5S Giuseppe, incontrando la stampa in occasione del suo recente viaggio a Bruxelles. Sul tema si registra però il fuoco di sbarramento deiitaliani, guidati dallo storico leader Angeloe dalla co-portavoce Eleonora Evi (ex eurodeputata M5S).ha precisato di ritenere "un errore di gioventù" l'alleanza con gli euroscettici britannici di Nigel Farage, che risale alla ...

