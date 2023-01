M5S nei Verdi dell' Ue? L' ultimo fallimento di Conte | grillini gelati

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il "matrimonio" tra il Movimento 5 Stelle e il Gruppo Verde al Parlamento Europeo non s'ha da fare. Ne è convinto Angelo Bonelli che stamani, nella sedea Stampa Estera a Roma, ha presentato, insieme alla collega co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi, un lungo dossier a sostegno del suo atteggiamento "fortemente contrario" all'ingresso del partito dinella compagine parlamentare dei Greens. "Il governoha inviato alla UE, nel gennaio del 2019, un piano clima ed energia che non rispettava gli obiettivi climatici sulla riduzionea CO2 e sul target di rinnovabili, perché prevedeva solo il 30% di energie rinnovabili entro il 2030 e una riduzione del 37%a CO2 - si legge nel dossier -. Nonostante ripetute sollecitazioni del mondo ambientalista,non ha mai ...

Le motivazioni della sentenza sono state depositategiorni scorsi. A quanto si apprende, la ... In questa circostanza, il fondatore delsi concentrò sull' assenza della parlamentare barese in ...Dobbiamo essere presentiluoghi del disagio e dove si guarda in faccia la povertà'. De Santis, ... 'Proveremo - rimarca De Santis - a raccogliere tutto quel mondo deluso dalchiedendo di ...

Beppe Grillo è stato condannato per diffamazione verso l'ex parlamentare barese del Partito Democratico Cinzia Capano: la sentenza.