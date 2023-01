Lutto nel mondo della televisione | è morta la figlia 25enne del famoso attore

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una tragedia indicibile in queste ultime ore ha stravolto una famiglia nonché l’interodello spettacolo. È successo il 12 gennaio scorso ma i parentiragazza scomparsa hanno preferito aspettare, ritirandosi nel loro dolore prediligendo privacy. ÈOdele, ladi John Ventimiglia, miticode I Soprano. È successo all’improvviso, ma il pubblico per il momento non sa cosa sia accaduto precisamente alla povera Odele Ventimiglia. Aveva solamente 25 anni ed un’intera esistenza di fronte a sé e tutta da scrivere. Adesso John Ventimiglia, indimenticabile Artie Bucco ne I Soprano, e la moglie sono devastati con il “cuore a pezzi”. Odele Ventimiglia,ladell’La cosa più sconcertante, che ha distrutto ...