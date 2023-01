Lui è sparito ma continua a mettermi like e a seguirmi sui social

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ciao, sono A. e ho 32 anni, e mi sento una completa cretina per essere finita in questa situazione. Sono uscita con T. per circa quattro mesi, e nonostante il poco tempo trascorso insieme devo dire che era tanto che non provavo qualcosa del genere per un uomo. Insieme abbiamo trascorso momenti molto intensi, fatti di complicità, passione e interessi condivisi. Mi è entrato nella testa, e stava arrivando anche al cuore, finché io gli ho chiesto di definire la nostra relazione. Lui mi ha confessato di essere attratto dalla mia persona e di stare bene con me, ma mi ha anche detto che voleva andarci piano a causa della recente rottura con la sua ex. E va bene, l’ho accettato. Del resto neanche io volevo la fede al dito, ma quanto meno un po’ più di stabilità in quel rapporto che stava nascendo. E invece, giorno dopo giorno, lui si è allontanato sempre di più. Le telefonate e i messaggi si ...