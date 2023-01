Luca Onestini rivela un retroscena su un VIP | il tema fa discutere il web

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023)e due VIPno inediti dettagli sul comportamento di un coinquilino: ecco cosa è emersopoche ore fa si è confrontato con Edoardo Tavassi, Attilio e Micol riguardo alcuni atteggiamenti notati del coinquilino Edoardo Donnamaria. In cortiletto i vipponi ne discutonondo inediti dettagli. Leggi anche –> Ginevra Lamborghini ha lanciato una frecciatina? Ecco cosa è emerso (FOTO) Lazione di alcuni gieffini: ecco cosa è emerso Nelle ultime ore il gieffinoafferma: “Ieri voi forse non l’avete visto, ma io adesso non sto più zitto perché mi sono rotto i coglion*. Quando io vedo uno che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa è andare a vomitare là dietro perché sta di merd* appena alzato e non ce la ...