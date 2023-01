L’Orologio dell’Apocalisse fa scattare l’allarme | Gli scienziati | vicini alla fine del mondo

Leggi su kronic

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilnon è mai stato così vicino all’armageddon nucleare:si avvicina pericolosamentemezzanotte. Stiamo vivendo giorni difficili per via di tanti fattori che influenzano la vita di tutti i giorni. Tuttavia ciò che dovrebbe preoccupare maggiormente è l’instabilità della situazione geopolitica che si è venuta a creare negli ultimi anni e che è divenuta manifesta solamente con l’attacco della Russia in Ucraina. La decisione di invadere il Paese est europeo è stata presa dopo 8 anni di trattative infruttuose tra la Russia, l’Ucraina e la Nato. Esplosione nucleare vista dallo spazio – Kronic.itNel momento in cui la diplomazia fallisce, la colpa è da distribuire tra tutte le parti in causa. Se è vero infatti che a rompere le trattative diplomatiche è stata la Russia con un atto di forza ...