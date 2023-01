Lorenzo Cavasin convocato dalla Nazionale Maschile Sordi

Leggi su seriea24

(Di venerdì 27 gennaio 2023)Maschile Sordi L’opposto under 19, arrivato quest’anno a Cuneo grazie al progetto della “Foresteria”, da oggi è a Senigallia con gli azzurri per la preparazione in vista dell’Europeo in Turchia. Inizia oggi la tre giorni del RadunoPallavolo Maschile Sordi a Senigallia, dove gli azzurri sotto la direzione di coach Zamponi si alleneranno in gruppo per continuare il percorso di crescita dei tanti ragazzi giovani che compongono la squadra. Questa preparazione troverà tutti concentrati e focalizzati sul prossimo impegno inter, il Campionato Europeo, in programma a luglio in Turchia. Tra gli atleti convocati, la conferma diclasse 2004 con la ...