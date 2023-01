Lombardia | Fontana | “Appello di Wikimafia? Assurdo non sottoscriverlo” Ma tra i candidati del centrodestra solo in tre lo hanno fatto

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Non so nulla di questa richiesta, nessuno me lo ha mai detto. È talmente ovvia che èil non sottoscriverla. Non ha senso non sottoscriverla”. A parlare è Attilio, intervistato da Peter Gomez. Il riferimento è all’“Parlate di mafia” di, rivolto a tutte le candidate e a tutti iper la Regione, che impegna i politici a rispettare alcuni punti (parlare di questione morale, rendere pubblici i propri finanziatori già in campagna elettorale, lavorare per impedire alla Regione di intrattenere rapporti economici con società offshore e così via). La call to action è stata firmata da 144del centrosinistra, 22 dal Terzo Polo, 14 da Unione Popolare eda tre del. ...

Non è abissale, ma non si accorcia (anzi) il distacco tra i due maggiori sfidanti per la carica di presidente di Regione, ossia l'uscente Attilioper il centrodestra e Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra. Almeno, questa è la proiezione della competizione fissata per il 12 - 13 febbraio ...E il tridente composto dal primo cittadino Beppe Sala, dai governatori Attilio, che inè alle prese con le elezioni, e Luca Zaia, sta cercando di fare di tutto per trovare una ...

Milano-Cortina, Fontana: Giochi restino in Lombardia e Veneto Agenzia ANSA

Olimpiadi Milano-Cortina, no di Fontana a Torino: “I Giochi restino in Lombardia e Veneto, è una questione di… La Stampa

Olimpiadi del 2026, la Lombardia non vuole il Piemonte in gara: "È una questione di orgoglio" TorinoToday

Il centrodestra di governo è assillato da mille tormenti e vive di mille sgambetti. Cattiva comunicazione all’esterno, liti vere all’interno, tensioni tra premier e ministri si susseguono. Intercettaz ...Non è abissale, ma non si accorcia (anzi) il distacco tra i due maggiori sfidanti per la carica di presidente di Regione Lombardia, ossia l’uscente Attilio Fontana per il centrodestra e Pierfrancesco ...