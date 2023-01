Lockwood & Co | la recensione | A caccia di fantasmi nella nuova serie Netflix

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ladi; Co., laYoung Adult soprannaturale tratta dai romanzi di Jonathan Stroud e ambientata in un mondo popolati di, sudal 27 gennaio 2023.ha bisogno di contenuti che coinvolgano il suo pubblico e facciamo dimenticare le poco apprezzate cancellazioni. Ne ha bisogno e continua a produrre con regolarità nuoveche possano ambire a ritagliarsi una spazio nei cuori dei suoi tantissimi utenti, non per ultima; Co. di cui vi parliamo in questa nostra. Si tratta di unaYoung Adult soprannaturale, quindi in linea con quei contenuti che vanno per la maggiore in piattaforma, che sembrerebbe scritta e ...