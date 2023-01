Lo sfogo di Francesca Michelin contro gli odiatori social | “Basta critiche sull’aspetto fisico di una persona” | VIDEO

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il durissimodiMichielingliCon un durissimosui, la cantanteMichielin si è scagliatacoloro che giudicano di continuo l’aspetto di unasui. L’interprete, che ha condotto l’ultima edizione di X Factor, in unpostato sul suo profilo TikTok si è mostrata con i brufoli e senza trucco. “Sono piena di tutte queste frasi come: ‘Ma tutti questi brufoli cosa sono’, ‘Dì la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo, scommetto’, ‘Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra? Guarda che ti ingrossi’, ‘Ti vedo un po’ troppo magra’, ‘Ma mangi vero?'” ha tuonato ...

"Non sappiamo più farci i ca**i nostri",Michielin risponde ai commenti non richiesti di chi giudica senza conoscere e invita tutti ad esseri più sensibili sulla tematica del cibo. di Redazione Notizie.it Pubblicato il 27 Gennaio ...Sempre gentile e pacata, questa voltaMichielin ha perso le staffe contro chi apre la bocca per giudicare l'aspetto fisico di una persona. In un lungo e durissimosu TikTok, dove si mostra con i brufoli e senza trucco, la ...

Francesca Michielin, durissimo sfogo: "Basta. Fatevi i ca*** vostri" Liberoquotidiano.it

Francesca Michielin: "Troppo grassa, magra, con i brufoli Basta giudicare, imparate a farvi i caz*i vostri" Today.it

Francesca Michielin, lo sfogo: “Imparate a farvi i c*** vostri” Notizie.it

Il durissimo sfogo di Francesca Michielin contro gli odiatori social | VIDEO TPI

Lo sfogo di Francesca Michielin Notizie.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...