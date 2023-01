Lo Scudetto ora è possibile | nessuno se lo aspettava

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Lopotrebbe essere fattibile? Probabilmente una speranza c’è. Il motivo di tale credenza è sfuggito a chiunque: tifosi e non. Loè sempre stato l’obiettivo principale della Juve. Inutile nasconderlo, i bianconeri hanno imbastito un mercato estivo in grado di sopraffare la concorrenza nel giro di poche mosse. Pogba, Di Maria, Kostic e Bremer sono stati un ottimo biglietto da visita. La PresseNon tutto purtroppo è andato come doveva. Le difficoltà sono state numerose, e i tifosi hanno spesso e volentieri masticato amaro. Una tifoseria ben abituata al prestigio e al clima di vittoria è normale si possa trovare spaesata. Quasi smarrita anzi. Per fortuna c’è una piccola probabilità che i pronostici si possano ribaltare: ecco perché. Allo stato attuale la Juve è reduce da una penalizzazione che le ha fatto fare un bel balzo indietro in ...