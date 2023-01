Livorno | intuisce di avere un infarto mentre è di turno sull' ambulanza | medico 42enne si salva la vita

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Undel 118, un, ha accusato un maloreera disu un'nella sede della Svs in via San Giovanni a. Lo riferisce il Corriere della Sera. Grazie alla sua capacità...

Un medico del 118, un 42enne , ha accusato un malore mentre era di turno su un'ambulanza nella sede della Svs in via San Giovanni a. Lo riferisce il Corriere della Sera. Grazie alla sua capacità di intuire e all'intervento tempestivo dei volontari, è stato trasportato al pronto soccorso, dove attualmente si trova in cura ...Lookman va dal dischetto, Ochoae tocca ma non evita il 2 - 1. Passano un'altra manciata ... Inter - Padova 8 - 2 2004 - 2005 - 15ª giornata ritorno - 1º maggio 2005: Parma -6 - 4 ...

