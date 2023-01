LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si arriva sull’Alto Colorado | primo esame per Evenepoel

(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera a tutti e benvenuti alladella quintadellaa San, la Chimbas-Altodi 173,7 chilometri! Sarà in questa frazione che la classifica generale cambierà nettamente, regalandoci un po’ di schermaglie tra gli uomini di classifica grazie anche alla salita finale. Primi cinquanta chilometri abbastanza regolari, con lo sprint intermedio a Plaza de Chimbas. Poi si inizia piano piano a salire. I primi GPM sono alquanto pedalabili, con l’Alto de Villicum e l’Alto de la Crucecita sì lunghi ma con pendenze poco impegnative. L’ultima salita è l’Alto, 19 chilometri al 4,4%, ma a spaventare è più l’altitudine che si raggiungerà: si ...

Discovery si potrà vedere ogni istante dei Giochi Olimpici,streaming sulle proprie ... come la Coppa del Mondo e i Mondiali di biathlon, i Mondiali di atletica, il Tour de France e ladi ...... Coppa del Mondo e Mondiali di Biathlon, Mondiali di atletica, Tour de France edi Spagna. ...streaming sulle proprie piattaforme digitali come Discovery+, e in diretta pay - TV sui canali ...

LIVE Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva sull'Alto Colorado, sarà lotta tra gli scalatori OA Sport

Live Circuito San Juan Villicum - Barreal - Vuelta a San Juan ... Eurosport IT

VUELTA A SAN JUAN 2023 / Dove guardarla in tv, in streaming e a ... Bicisport

Live Vuelta a San Juan - Vuelta a San Juan - Tappe & Highlights ... Eurosport IT

Sport in tv oggi (venerdì 27 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Vuelta a San Juan 2023, la Chimbas-Alto Colorado di 173,7 chilometri! Sarà in questa frazione che la classifica generale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.26 Da segnalare una caduta prima della volata. Non si sa ancora chi è rimasto coinvolto. 23.25 Si tratta della 50ma affermazione in carriera per il colombi ...