LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Messineo riprende Tarozzi ai -15 dal traguardo | siamo sull’ultima salita

(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53 Leandro Carlosha ripreso. In due al comando. 22.50ha adesso 27” su. Averlo al fianco potrebbe aiutarlo nel corso della. 22.47 Si muove qualcosa nel gruppo di contrattaccanti. Partono Laureano Rosas e Leandro Carlos; dopo pochi metri, il primo si stacca con il soloall’inseguimento. Segnalato a 33”. 22.45 E il gruppo è ora è segnalato a tre minuti. I grandi della corsa vogliono giocarsi la vittoria. 22.44 Inizia l’Alto Colorado! 22.42 Comunque vada, solo applausi per Manuele, che ha dimostrato tanto coraggio. 22.39 Caduta nella parte di coda del gruppo, niente di grave per i quattro coinvolti. 22.37 ...

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Vuelta a San Juan 2023, la Chimbas-Alto Colorado di 173,7 chilometri! Sarà in questa frazione che la classifica generale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.26 Da segnalare una caduta prima della volata. Non si sa ancora chi è rimasto coinvolto. 23.25 Si tratta della 50ma affermazione in carriera per il colombi ...