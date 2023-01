(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.28 Mancano 30 chilometri al traguardo! 22.25mantiene 1’15” su Emiliano Contreras, Leandro Carlos Messineo (Chimbas Te Quiero), Gerardo Matias Tivani (Agrupación Virgen de Fatima ), Christopher Robin Jurado (Panamá es Cultura y Valores). 22.22 Anche perché ora ilsta facendo sul serio. Si vede in avanti il Team DSM. 22.19 Ora c’è vento laterale, e ilè dato in. Lo sè sceso attorno ai 5’30” in pochi minuti. 22.17 Meno di 40 chilometri al traguardo, ilè segnalato a 6’25” da. Sicuramente sta aiutando il vento favorevole alla maglia arancione della Green Project – CSF Faizané. 22.15 Il falsopiano sarà probabilmente il ...

Discovery si potrà vedere ogni istante dei Giochi Olimpici,streaming sulle proprie ... come la Coppa del Mondo e i Mondiali di biathlon, i Mondiali di atletica, il Tour de France e ladi ...... Coppa del Mondo e Mondiali di Biathlon, Mondiali di atletica, Tour de France edi Spagna. ...streaming sulle proprie piattaforme digitali come Discovery+, e in diretta pay - TV sui canali ...

LIVE Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo in forte rimonta, Tarozzi ha 5' di vantaggio OA Sport

Live Circuito San Juan Villicum - Barreal - Vuelta a San Juan ... Eurosport IT

VUELTA A SAN JUAN 2023 / Dove guardarla in tv, in streaming e a ... Bicisport

Live Vuelta a San Juan - Vuelta a San Juan - Tappe & Highlights ... Eurosport IT

Sport in tv oggi (venerdì 27 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Vuelta a San Juan 2023, la Chimbas-Alto Colorado di 173,7 chilometri! Sarà in questa frazione che la classifica generale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.26 Da segnalare una caduta prima della volata. Non si sa ancora chi è rimasto coinvolto. 23.25 Si tratta della 50ma affermazione in carriera per il colombi ...