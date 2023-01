LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | a breve l’inizio della tappa regina!

(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.52si vedrà finalmente il primo vero scontro tra gli uomini forti in salita! Il più atteso di tutti è ovviamente il Campione del Mondo Remco Evenepoel. Tanta Colombia tra i suoi sfidanti: Dani Martinez, Sergio Higuita e l’incognita Egan Bernal tra i più accreditati. 18.49 La classifica generale è al momento guidata da Fernando Gaviria, ma inevitabilmente il suo aspetto è destinato a cambiare al termineodierna. 18.46 Previstol’unico arrivo in salita del percorsocorsa argentina. Il traguardo è posto in cima all’Alto Colorado, ad oltre 2600 mt di altitudine! 18.43 Si torna in strada dopo il giorno di riposo e lo si fa in grande stile: la frazione odierna è da considerare a tutti ...

