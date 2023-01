(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53 RIcordiamo che i migliori piazzati nel gruppo di fuggitivi sono Laureano Rosas (Gremios por el Deporte – Cutral Co) e Leandro Messineo (Chimbas Te Quiero), a 18” dalla maglia di leader di Fernando Gaviria. 20.50 Mancano ora 100 chilometri al! 20.47 Il gruppo transita con n ritardo di”. 20.45 Ingenuo qui, poiché Jurado è partito lungo ai -200 metri. L’argentino era l’unico che avrebbe dovuto marcare per la lotta nella classifica dei GPM. 20.43 Christopher Robin Jurado (Panamà es Cultura y Valores) passa per primo sul GPM dell’alto de Villicum avanti al nostro Manuele. 20.40 Ancora due chilometri di salita per Manuele(Green Project – CSF Faizané), Emiliano Contreras, Leandro Carlos ...

Discovery si potrà vedere ogni istante dei Giochi Olimpici,streaming sulle proprie ... come la Coppa del Mondo e i Mondiali di biathlon, i Mondiali di atletica, il Tour de France e ladi ...... Coppa del Mondo e Mondiali di Biathlon, Mondiali di atletica, Tour de France edi Spagna. ...streaming sulle proprie piattaforme digitali come Discovery+, e in diretta pay - TV sui canali ...

LIVE Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi in DIRETTA: -100 al traguardo, 4'15'' per la fuga con Tarozzi OA Sport

Live Circuito San Juan Villicum - Barreal - Vuelta a San Juan ... Eurosport IT

VUELTA A SAN JUAN 2023 / Dove guardarla in tv, in streaming e a ... Bicisport

Live Vuelta a San Juan - Vuelta a San Juan - Tappe & Highlights ... Eurosport IT

Sport in tv oggi (venerdì 27 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Vuelta a San Juan 2023, la Chimbas-Alto Colorado di 173,7 chilometri! Sarà in questa frazione che la classifica generale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.26 Da segnalare una caduta prima della volata. Non si sa ancora chi è rimasto coinvolto. 23.25 Si tratta della 50ma affermazione in carriera per il colombi ...