LIVE Sci di fondo | 10 km Les Rousses 2023 in DIRETTA | tra poco di scena gli uomini | Ebba Andersson vincitrice tra le donne

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:31 Per l’Italia il primo a partire sarà Davide Graz con il 3, ma occhio principalmente a De Fabiani con il 46 e Pellegrino con il 50. 14:28 Di grande caratura la lista dei partenti in questa occasione, con Johannes Hoesflot Klaebo che ha la motivazione in più data dal fatto di non avere la certezza al 100% del posto nella 15 km iridata. 14:25 Rientriamo in linea nell’attesa della 10 km maschile, evento senz’altro più che atteso anche in chiave italiana. E che avrà più partecipanti, senza che dno tutti per forza andare in zona punti come accaduto nel femminile. 12:50 Per il momento è tutto, ci ritroveremo alle 14:45 quando partirà la 10 km maschile, stavolta ricca in termini numerici visti i 70 partecipanti. 12:48 CLASSIFICA 1(SWE) 24’08?8 2 Claudel (FRA) ...