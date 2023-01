LIVE Sci di fondo | 10 km Les Rousses 2023 in DIRETTA | Ebba Andersson si assicura la vittoria | possibile top ten per Francesca Franchi

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:39 Di pochissimo la norvegese Silje Theodorsen non coglie il podio temporaneo: 40?1 per l’altra USA Rosie Brennan, 41?9 per l’appena arrivata in termini di ritardo da. 12:37 Cala ancora, 12a a 51?7 daall’8.1. Seconda parte di gara meno importante della prima per l’azzurra, comunque autrice di una valente performance. 12:35CHIUDE COL BOTTO! 24’08?8, 20?5 di vantaggio su Jessie Diggins! 12:32 Aumenta di netto il vantaggio diall’8.1, ora è di 16?2 e a questo punto la suasembra sempre più certa! Leggero calo di, che è decima al 6.3 a 35?3 dalla leader, mentre Claudel minaccia la zona podio sfruttando il ...