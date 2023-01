LIVE Sci di fondo | 10 km Les Rousses 2023 in DIRETTA | bella performance di Graz | in gara Pellegrino e De Fabiani

(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:30 Finisce a 41?3 da Amundsen De, è ottavo, dietro di 1?3 rispetto ache a questo punto sarà il migliore degli italiani. 15:29a 46?3 al km 8.6. Sta chiudendo De. 15:28 A proposito di De, è appena passato al km 8.6 e paga 37?6 da Amundsen. In terza posizione al traguardo Toenseth, a 25?2. 15:27 Partito tranquillo Klaebo, a 4?2 dai leader al km 2.2, mentre William Poromaa prova ad agitare le acque con il secondo posto a 2?3 da Amundsen al km 4.8. Intanto al km 6.6e Desono rispettivamente 20° e 14° a 33? e 28?1. 15:26 Arriva anche un’altra coppia di uomini che superano, il francese Jules Lapierre che è secondo a ...

...passo dalla 'Top ten' nel giro di mezz'ora è l'avventura vissuta " sul '' dell'Ibu, la Federazione internazionale di Biathlon " da Michela Carrara , che offre una prestazione maiuscola sugli...... quando è arrivato ai. In seguito ha partecipato a Sanremo Giovani 2020 , e con la sua ... - Leo Gassmann è anche un grandissimo appassionato die pratica sport, come si evince dal fisico ...

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA: vince sempre Shiffrin. Fuori Bassino, ottava Brignone OA Sport

LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2023 in DIRETTA: tra poco si parte, Odermatt dà forfait OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2023 in DIRETTA: Norvegia contro Svizzera sulla Planai. l'Italia aspetta Vinatzer OA Sport

LIVE - Sci alpino, gigante femminile mercoledì Kronplatz 2023 DIRETTA SPORTFACE.IT

LIVE Sci di fondo, 10 km Les Rousses 2023 in DIRETTA: al via gli uomini, Pellegrino e De Fabiani alla ricerca di risultati OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come si arriva a Les Rousses Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo giorno di competizioni a Les Rousses. Si comi ...Dopo ben 33 anni, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna a Cortina d’Ampezzo con due prove che sono valide per il superG, e che valgono come recupero delle prove che sono state cancellate a L ...