LIVE Sci di fondo | 10 km Les Rousses 2023 in DIRETTA | bella partenza di Francesca Franchi | Diggins cerca la vittoria

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:20 Attenzione al via di, che è quarta al km 2 con 3?9 di ritardo da! 12:19 Arrivaal 5.3, 13’15?6 per lei mentre Andersson le resta attaccata al km 3.3 con 2?6 di ritardo. 12:17 Andersson al km 2 è a 2?4 da, mentre Pittin è già molto indietro all’1.5, tra le ultime. 12:15 2?7 di ritardo per Parmakoski al km 2. Intanto anche Brennan tra i 4 e i 5 secondi. In gara anche. 12:14 Tre secondi di ritardo per Parmakoski sual km 1.5. 7’55?6 intanto per l’americana al km 3.3, mentre è sul percorso Cristina Pittin, la prima delle italiane. 12:13 Non forza neanche la norvegese Heidi Weng, 8?6 di ritardo per lei al km ...