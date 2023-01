(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30: Sul ghiaccio ora lo slovacco Adam Hagara, giovanissimo, 17 anni fra un mese, di Trnava e residente a Boleraz, 21mo dopo il programma corto. E’ allenato tra Trnava e Bratislava da Vladimir Dvojnikov e Alexandra Hagarova. E’ stato 25mo aglidi Tallinn e 26mo ai Mondiali di Montpellier lo scorso anno. Si esibisce su Dream On degli Aerosmith. 17.29: L’israeliano Mark Gorodnitsky totalizza nel libero 137.40 punti (73.26+64.14), totale di 202.34 ed è in testa al momento 17.27: Prova solida dell’israeliano che, pur con qualche sbavatura e con fasi di raccordo non straordinarie, porta a casa quasi tutti gli elementi di salto e può provare a risalire la china 17.26: Bene il Triplo Flip, bene la combo Doppio Axel+Doppio Axel, bene la combo Triplo Flip+Euler+Triplo Salchow, bene il triplo ...

La pista dirimarrà in città fino alla Festa di San Valentino . Il costo del biglietto ... Mellow Mood Mellow Moodal The Factory di San Martino Buon Albergo venerdì 27 gennaio . I ...Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvioha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate ...verso le piste di...

LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2023 in DIRETTA: Guignard-Fabbri in testa dopo la Rhythm dance ma Fear-Gibson sono vicini! Manni/Roethlisberger 11mi OA Sport

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: Iniziata la gara! Matteo Rizzo sogna in grande, Daniel Grassl per la rimonta OA Sport

Calendario Europei pattinaggio artistico 2023 oggi: orari venerdì 27 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: DOPPIETTA DA LEGGENDA! Oro per Conti-Macii e argento per Ghilardi-Ambrosini OA Sport

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann imprecisa, è 13ma! In testa Gubanova davanti a Hendrickx OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana ad Espoo in ...C’è un’Italia dello sport della quale, forse si parla troppo poco o forse non abbastanza per rendere merito ai risultati raccolti in un Europeo passato quasi in sordina come quello di pattinaggio. A ...