LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | Daniel Grassl non perfetto ma è primo! Attesa per Matteo Rizzo | Frangipani crolla nel finale

(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00: L’azzurro Gabrieletotalizza un punteggio di 134.27 (65.98+72.29) per un totale di 211.62 che lo fare al quinto posto 19.58: Ha fatto sperare nella rimonta, Gabrielema poi è andato in crisi dopo quattro salti e non si è più risollevato. Un vero peccato, perderà qualche posizione 19.56: Un disastro la seconda parte di gara dell’azzurro che perde lucidità: errore nella combinazione Triplo Toeloop+Euler+solo singolo Salchow, caduta sul triplo flip, caduta sul triplo lutz, problemi anche nelle sequenze di passi 19.53: Bene il Quadruplo Toeloop, bene il quadruplo Salchow, bene la combo triplo Axel+trilo toeloop, bene il triplo Axel 19.53: Ora il secondo degli azzurri, Gabriele, settimo dopo il ...

La pista dirimarrà in città fino alla Festa di San Valentino . Il costo del biglietto ... Mellow Mood Mellow Moodal The Factory di San Martino Buon Albergo venerdì 27 gennaio . I ...Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvioha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate ...verso le piste di...

LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2023 in DIRETTA: Guignard-Fabbri in testa dopo la Rhythm dance ma Fear-Gibson sono vicini! Manni/Roethlisberger 11mi OA Sport

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: si avvicina la prova di Grassl e Frangipani! Attesa per Matteo Rizzo OA Sport

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: DOPPIETTA DA LEGGENDA! Oro per Conti-Macii e argento per Ghilardi-Ambrosini OA Sport

Calendario Europei pattinaggio artistico 2023 oggi: orari venerdì 27 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann imprecisa, è 13ma! In testa Gubanova davanti a Hendrickx OA Sport

Gli Azzurri con una prova magistrale conducono la classifica parziale della danza su ghiaccio. Domani pomeriggio la seconda e ultima prova a questa 115a edizione dei campionati a Espoo in Finlandia ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana ad Espoo in ...