LIVE Bologna-Spezia | le formazioni ufficiali | fuori Verde e Dominguez | Motta e Gotti ridisegnano l’attacco | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) 2023-01-27 18:22:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ile loaprono la prima giornata di ritorno del campionato 2022-23: divise in classifica da 5 punti, entrambe le squadre devono rinunciare per infortunio ai loro punti di riferimento i attacco, Arnautovic da una parte e Nzola dall’altra.schiera Zirkzee, recuperato e già impiegato nel turno precedente contro la Cremonese, mentresi affida al duo leggero con Kovalenko e Gyasi. Out anche, nei liguri, Bastoni e Zurkowski, mentre Medel non ce la fa ad essere nelle fila rossoblu e viene sostituito da Moro anziché.. LE STATISTICHE Ilè imbattuto in cinque sfide diA contro lo(3V, 2N), segnando 11 ...