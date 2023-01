LIVE Atletica | World Indoor Tour Karlsruhe in DIRETTA | Federico Riva demolisce il record personale nei 1500! Bene anche Meslek e Simonelli

(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.58 La nostradel meeting difinisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti! 21.56 Una serata positiva per gli azzurri:è andato ad un passo dalitaliano nei 1500 e hanno brillato. 21,54 Vince Asher-Smith!nazionale fissato a 7.04! 21.51 Manca una sola gara: quella dei 60 metri femminili. 21.49 Doppietta cubana nel triplo con Povea che vince davanti a Perez-Hernandez. Ottavia Cestonaro sesta con 13.77. 21.46 L’etiope Hailu vince con il tempo di 8:37.55 davanti alla connazionale Getachew. 21.43 SbaglianoMarschall e Lightfoot: ...

...ha fatto la sua prima settimana tipo - prosegue Corini in merito all'ultimo arrivato dal mercato rosanero - nella settimana del trasferimento si è allenato poco ma è in una buona condizione. ...ORE 12.53 - 'Tutino ha fatto la prima settimana di allenamenti con noi, è in una buona condizioneed è felice di essere qui. È stato accolto bene, conto molto su di lui ma c'è un tempo per ...

LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe in DIRETTA: Federico Riva demolisce il record personale nei 1500! OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Atletica, l'Indoor Meeting di Karlsruhe in tv e streaming su Sky Sky Sport

LIVE Atletica, 5 Mulini 2023 in DIRETTA: Crippa ottimo 2° alle spalle di Rono. Tra le donne vince Chebet OA Sport

LIVE Atletica | 5 Mulini 2023 in DIRETTA | grande attesa per Yeman ... Zazoom Blog

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 La nostra DIRETTA LIVE del meeting di Karlsruhe finisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti! 21.56 Una serata positiva per gli azzurri ...Notizie e risultati in aggiornamento dalla prima tappa Gold del circuito mondiale: l’ostacolista Simonelli al personale con 7.75. DIRETTA TV Sky Sport Arena (ore 20-22) Quattro azzurri nel primo ...