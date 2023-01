(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del meeting Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella prima tappa del2023 dileggera. Il circuito di meeting più importante dell’leggera apre i battenti da(Germania). La tedesca Malaiko, Campionessa Olimpica di salto in lungo, è indubbiamente il nome di riferimento di questa kermesse teutonica. I 60 metri si preannunciano particolarmente interessanti con la britannica Dina, la svizzera Mujinga Kambundji e la polacca Ewa Swoboda. Da monitorare anche il salto con l’asta, nel quale assisteremo alla sfida tra il brasiliano ...

... quindi quella relativa alla condizionedel Djoker resta l'incognita più grande alal quale ... Clicca qui per vedere tutte le gare degli Australian Opensu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1: ...Appassionata di sport, un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal presidente della Fasi, federazione arrampicata sportiva italiana, Davide Battistella, e dalla società diAsd Selene - ...

LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe in DIRETTA: attesa per Mihambo e Asher-Smith, quattro italiani presenti OA Sport

Riparte la grande stagione dell'atletica. Su Sky Sport il Meeting di Karlsruhe Sky Sport

LIVE Atletica, 5 Mulini 2023 in DIRETTA: Crippa ottimo 2° alle spalle di Rono. Tra le donne vince Chebet OA Sport

LIVE Atletica, BOClassic 2022 in DIRETTA: Yeman Crippa secondo alle spalle di Chelimo! Seyaum trionfa tra le donne! OA Sport

LA DIRETTA STREAMING del Memorial Giovannini indoor di Ancona atleticanotizie |

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del meeting Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del World Indoor Tour 2023 di atletica leggera. Il ci ...È la prima Nazionale dell’anno per l’atletica a Valencia, in Spagna, nei Campionati del Mediterraneo U23 indoor dove la stagione nel lungo di Larissa Iapichino comincia con un successo ottenuto saltan ...