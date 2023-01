L’intelligence italiana nella guerra in Ucraina Cos’ha detto Mulè

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’Italia dà “molto” dal punto di vista “del, del coordinamento” all’. Lo ha dichiarato Giorgio, esponente di Forza Italia, vicepresidente della Camera ed ex sottosegretario alla Difesa durante il governo Draghi, ospite del programma Omnibus su La7.ha spiegato che “il parlamento non è passacarte” rispetto all’invio delle armi all’, visto che è stato tenuto costantemente informato, attraverso il Copasir, dall’esecutivo presieduto da Mario Draghi in passato e oggi da quello di Giorgia Meloni. “Lo facciamoforma del Copasir perché”, ha continuato, essa “garantisce quel livello di riservatezza sulle armi che l’Italia non vuole rivelare” per evitare di dare “un vantaggio al nemico, che viene a sapere esattamente quello di cui ci priviamo”. “Non è ...