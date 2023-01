L' incontro Meloni-Nordio sancisce i prossimi passi per la riforma della giustizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - Si parte con l'abuso d'ufficio, con il traffico di influenze e il processo di digitalizzazionemacchina giudiziaria. Di norme sulle intercettazioni e sulla separazione delle carriere se ne parlerà più avanti. Il cronoprogramma del governo sullaè confermato dopo l'tra il presidente del Consiglio e il Guardasigilli. Attorno ad un tavolo a palazzo Chigi, quaderno e penna in mano, Giorgiae Carlosono rimasti per tre ore. Per parlare dei provvedimenti da portare avanti e del metodo da adottare, senza però scendere nei dettagli. Alla fine stretta di mano e grande sintonia, viene riferito. Del resto il Guardasigilli, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha teso la mano alle toghe. "Ogni futura ...

Tre ore di colloquio che confermano la fiducia di Meloni nel Ministro e segnano un cambio di registro nei toni e nel metodo per riformare la Giustizia. Si eviteranno strappi e conflitti con la magistratura. Sulla regolamentazione delle intercettazioni il ministro Carlo Nordio è stato messo in croce proprio da Fratelli d'Italia che non avevano capito che il governo era su un'altra linea, poi ieri l'incontro ha chiarito la posizione.

