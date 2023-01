L' incontro Meloni-Nordio sancisce i prossimi passi per la riforma della giustizia

Leggi su agi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - Si parte con l'abuso d'ufficio, con il traffico di influenze e il processo di digitalizzazionemacchina giudiziaria. Di norme sulle intercettazioni e sulla separazione delle carriere se ne parlerà più avanti. Il cronoprogramma del governo sullaè confermato dopo l'tra il presidente del Consiglio e il Guardasigilli. Attorno ad un tavolo a palazzo Chigi, quaderno e penna in mano, Giorgiae Carlosono rimasti per tre ore. Per parlare dei provvedimenti da portare avanti e del metodo da adottare, senza però scendere nei dettagli. Alla fine stretta di mano e grande sintonia, viene riferito. Del resto il Guardasigilli, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha teso la mano alle toghe. "Ogni futura ...