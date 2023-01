“Limite superato” GF Vip | bufera su Donnamaria | il pubblico ha visto la pessima scena con Antonella

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) GF Vip, EdoardostrattonaFiordelisi. Ormai non si contano più le discussioni, le litigate, gli scontri tra i due gieffini che fin dall’inizio hanno dato vita ad uno dei rapporti più turbolenti che si ricordino nella Casa. Alti e bassi, passione e trash, insulti e ritorni di fiamma, Anto ed Edo non si sono fatti mancare nulla. Negli ultimi giorni, però, la situazione è diventata insostenibile. Che qualcosa non andasse più lo ha capito anche il volto noto di Forum Raccontando a Luca Onestini alcuni retropiccanti conFiordelisi Edoardo ha spiegato quello che è successo una notte: “Io mi avvicino e faccio per baciarla, abbracciarla e anche qualcosa di più. E lei tipo mi rifiuta. Quindi io mi dico… aspe noi l’abbiamo fatto tutti i giorni qui dentro, tutte le notti. Io comunque le ...