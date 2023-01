Liliana Segre e la scelta  di raccontare | «Iniziai   quando divenni nonna»

"Dopo i testimoni" che ne sarà della memoria della Shoah , trasmessa in modo così diretto ed efficace dagli ultimi sopravvissuti ai campi In Italia,, Sami Modiano ed altri hanno assunto il compito pesante di raccontare gli eventi, con le loro vicende personali, lo choc delle leggi razziali, l'arresto, la deportazione e il buio dei ...Come ha riflettuto la senatrice, abbiamo il dovere di combattere l'indifferenza presente nel nostro mondo, e nella nostra comunità, verso chi ancora oggi sta vivendo eccidi, violenze, ...

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Venti persone sono state denunciate dai carabinieri di Milano per le ingiurie postate sul web contro la senatrice Liliana Segre. Tra loro, secondo quanto si è appreso, figura ...Elena Colombo aveva solo dieci anni, verrà separata dai suoi genitori (immediatamente deportati, sullo stesso treno di Liliana Segre) e vivrà i suoi ultimi mesi di vita tra una famiglia amica che la ...