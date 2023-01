Liliana Segre attaccata con minacce ed offese sul web | 20 persone denunciate

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 gennaio 2023)ha avuto giustizia dopo la denuncia dello scorso dicembre. La senatrice aveva subitoe ingiurie online verso la fine del 2022. Le indiagini si sono concluse e hanno portato a 20individuate come colpevoli.conedsul webaveva fatto una denuncia il 6 dicembre 2022 ai carabinieri di Milano pere ingiurie on line avvenute tra ottobre e dicembre 2022.“La vita mi ha insegnato a essere libera e senza paura nonostante io sia la più vecchia d’Europa obbligata alla scorta per tutti gli insulti e gli improperi e ledi morte che mi vengono fatte”, aveva detto al forum nazionale ...