Liliana Segre | 20 indagati per i messaggi social antisemiti | tra gli hater impiegati | medici e disoccupate E c' è anche Chef Rubio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La senatrice a vita aveva denunciato una serie disuinetwork: i carabinieri hanno indagato a piede libero gli autori per diffamazione a mezzo web con l'aggravante della discriminazione etnica, razziale o religiosa

Le voci degli 'araldi della memoria' come li chiama, sono sempre meno. Per ragioni anagrafiche i testimoni dell'indicibile sono ormai davvero pochi. C'è chi ha fatto della testimonianza del campo di sterminio una missione di vita, uno ...... per diffamazione a mezzo web, con l'aggravante della discriminazione etnica, razziale e religiosa, nei confronti della senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz,. Le indagini sono ...

Offese online a Liliana Segre, chiuse indagini per 17 uomini e tre donne Sky Tg24

Liliana Segre, 20 persone denunciate per diffamazione Adnkronos

Giorno della memoria, Myrta Merlino: "A Liliana Segre dico che nessuna sua parola finirà nell'oblio, ogni sua parola ... La7

La cerimonia commemorativa promossa dalla Prefettura di Cagliari presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, oltre ai rappresentanti delle Istituzioni, ha avuto ...Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in occasione della cerimonia organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’assessorato alla Crescita e Gentilezza in collaborazione con la P ...