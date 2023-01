Libia | il politico di Tripoli | “Bene visita Meloni ma non si schieri con nessuno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Con la suaGiorgiavuole far capire che l’Italia “sta tornando sullo scenario per lei strategicamente più importante”, ma allo stesso tempo deve passare “il messaggio che non significa legittimare qualcuno o schierarsi con qualcuno”. Ashraf Shah, ex consiglieredell’Alto consiglio di stato libico e grande conoscitore delle dinamiche politiche a, commenta così con l’Adnkronos la missione indella premier, che sarà accompagnata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Una missione che avviene mentre sul pianola situazione è di totale “stallo”, in attesa della riunione a Washington di metà febbraio tra gli inviati di Francia, Stati Uniti, Italia, Germania ...