“L’ho ucciso io” Omicidio Gigi Bici | l’assassino ha confessato | il movente choc

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Alla fine è arrivata la confessione sull’di, all’anagrafe Luigi Criscuolo, 60enne conosciuto da tutti a Pavia con quel nome per la sua popolare rivendita diclette. L’uomo era scomparso, ed era stato, l’8 novembre 2021 e trovato morto un mese dopo, il 20 dicembre 2021. Il cadavere diera stato rinvenuto in un campo vicino alla villa di Barbara Pasetti, fisioterapista che era stata coinvolta nella misteriosa vicenda del suo ritrovamento e arrestata con l’accusa di tentata estorsione. La donna, infatti, aveva tentato di ricattare la famiglia della vittima prima del ritrovamento del cadavere. Leggi anche: “Ho ammazzato un uomo”. Chi l’ha visto, confessionein diretta. Federica Sciarelli e pubblico ...

