Letizia di Spagna | l’ambasciatore non le stringe la mano e scoppia il caso

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La reginae il re Felipe VI di, insieme al Primo Ministro Pedro Sanchez, hanno partecipato al ricevimento per il corpo diplomatico accreditato innella giornata di mercoledì. Durante l’evento la coppia di sovrani spagnoli ha ricevuto tutti i membri del ????corpo diplomatico nel Palazzo Reale di Madrid. Tuttavia, non è mancato un piccolo incidente, da cui si è presto scatenato unmediatico, che ha fatto il giro del mondo. I primi articoli di cronaca sull’evento, infatti, si erano concentrati a descrivere la bellezza della regina, che è apparsa elegantissima per l’occasione. Ad un’osservazione più attenta, però, qualcuno ha notato che quandodella Repubblica islamica dell’Iran a Madrid, Hassan Ghashghavi, si è avvicinato al re e alla ...

Ecco che ci risiamo. L'ambasciatore dell'Iran in, Hassan Ghashghavi, durante il ricevimento a Palazzo Reale ha stretto la mano ...

Polemiche per il video che riprende l'ambasciatore iraniano non stringere la mano a Letizia di Spagna. Il diplomatico, ricevuto a Palazzo Reale, dopo aver salutato re Felipe VI si limita a un cenno ...