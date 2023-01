‘L’essenziale è invisibile agli occhi’ | progetto finanziato dalla Regione Campania

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Con Decreto Dirigenziale n. 233 del 21/12/2022 laha ammesso a Finanziamento il“L’ESSENZIALE ÈOCCHI” presentatoProjenia SCS a valere del Bando regionale “INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ SENSORIALE – Annualità 2022”. La proposta progettuale si pone in continuità con quanto la Projenia SCS sta realizzando nell’ambito del“ORA CHE HO PERSO LA VISTA CI VEDO DI PIU’”, a favore delle persone affette da disabilità visive. Il“L’ESSENZIALE ÈOCCHI”, infatti, in continuità con ilin atto, che sta riscuotendo ampio consenso e coinvolgimento, vuole ...

