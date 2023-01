Lei ha allevato Giorgia Meloni? | la risposta di Fini che gela tutti in tv

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Gianfracosi racconta a Bella Ma con Pierlugi Diaco. L'ex leader di An parla die di fatto spiega qual è a suo dire la più grande qualità del premier. Ma prima di incensare lainterrompe Diaco che aveva presnetato l'ex presidente della Camera come colui che "hala leader di Fratelli d'Italia". Ladiè abbastanza netta: "Io non honessuno, diciamolo chiaramente. Al massimo hoi miei tre figli". A questo punto arriva una frase chiara sullain cui l'ex leader di An di fatto elogia il premier: "La sua più grande qualità è che quando si sente impreparata, studia". A questo punto,parla anche della Giornata ...

Doveva far prendere al cavallo una pallina nel secchio e in quel bidoncino ci è finita... Con la sua famiglia, nel senese haper tanti anni. Così alle passeggiate e lezioni che offriamo ...Ma seora fosse morta, o se le sue condizioni fossero peggiorate Adam si sentiva in colpa anche per il fatto di dare più lavoro e preoccupazioni a sua madre, che si prendeva cura della nuora e ...

Arezzo, trovati morti tra la neve un'allevatrice e tre suoi cani stroncati dal freddo La Repubblica Firenze.it

Cristiana Gugu, allevatrice di cani trovata morta congelata sull'Appennino: la tormenta di neve, poi il malore ilmattino.it

Arezzo, allevatrice morta congelata sull'Appennino con i tre cani Tag24

Ha allevato 5 figli, 3 dei quali quando era paralizzata Aleteia

Madonna: allevare figli è un'opera d'arte Radio Monte Carlo

Ritrovamento macabro sull'Appennino. Una donna è stata trovata morta a 5 km da Badia Tebalda (Arezzo). Deceduti anche tre dei suoi cani.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...