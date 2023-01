“Lei chiama Meloni ‘il’ o ‘la’ presidente del Consiglio?” “La chiamo Giorgia” Botta e risposta tra Lilli Gruber e Matteo Salvini

(Di venerdì 27 gennaio 2023)a Otto e mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione,, e, vicedele ministro dei Trasporti, sull’annosa questione dell’articolo maschile con cui l’attualedel, preferisce accompagnare la denominazione del suo incarico., che pungola il suo ospite con frecciatine a cui il capo del Carroccio non reagisce, chiede: “Lei‘il odel?”. “La– risponde il leader della ...

Se papà Gigi dovesse chiamarla per i concerti di maggio a piazza del Plebiscito,stavolta magari un po' se la tira… 'Tirarmela, io Se micorro, sono già sul palco a provare con lui'...SiCENTRO HPL - High Performance Learning, la nuova iniziativa promossa dalla Consulta per le ...reso il Piemonte una delle prime regioni a mettere in campo una attenzione così preziosa e con...

“Lei chiama Meloni ‘il’ o ‘la’ presidente del Consiglio” Il Fatto Quotidiano

La chiude in casa farci sesso e lei chiama la polizia di Stato Umbria Journal il sito degli umbri

Equilibri nella vita familiare: domanda e risposta (in forma di premessa) Avvenire

Profeti, il film italiano che racconta l'Isis WIRED Italia

Palma, torna ubriaco a casa e picchia la moglie: lei chiama ... ilmediano.com

Ansietta, la chiama. Non paura. L’unica, semmai, è quella di sbagliare ma «ci sono errori più gravi di una stonatura, nella vita si risolve tutto. E poi ho deciso: me ...Il compleanno del giornalista, gli amici, la malattia: «Vivo felice. I miei rimpianti Bob Dylan e Mina». La festa: «Con mia moglie Rosemarie e mia figlia Caterina». Instagram: «Ora le recensioni le f ...