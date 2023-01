Legge contro gli atti osceni | Fdi propone il ritorno del carcere | ' Sanzioni anche per i clienti delle prostitute'

... le banche europee devono rispettare requisiti patrimoniali piu' alti dei competitor Usa: 10,6%9,9% in termini di common equity tier 1'. Inoltre, sinello studio, 'e' prevedibile che ......Italia e siRafia : il legame del trequartista con questa competizione è stato subito forte, sin dal primo anno alla Juventus Next Gen. Nel 2020 ha segnato il gol decisivo in finalela ...

Legge contro gli atti osceni, Fdi propone il ritorno del carcere: «Sanzioni anche per i clienti delle prostitu leggo.it

Proposta legge Fdi contro 'atti osceni', Cirielli: "Prostituzione non c'entra" Adnkronos

FdI vuole il carcere per i clienti delle prostitute e per chi si apparta in auto: "Torni il reato contro il b… la Repubblica

Aborto, la destra ha presentato quattro proposte di legge contro WIRED Italia

Il nuovo disegno di legge contro l’aborto di Fratelli d’Italia è sessista e discriminatorio Il Fatto Quotidiano

Stretta sugli atti osceni in luogo pubblico. È quanto prevede una proposta di legge di Fratelli d'Italia a prima firma del viceministro Edmondo Cirielli che modifica il codice penale ripristinando il ...Stretta sugli atti osceni in luogo pubblico. È quanto prevede una proposta di legge di Fratelli d’Italia a prima firma del viceministro Edmondo Cirielli che modifica il codice penale ripristinando il ...