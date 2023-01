Lega Pro | Vulpis | “Mi candido e vi spiego la mia visione programmatica”

Le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata del campionato di2022/2023 in programma dal 28 al 30 gennaio L'Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 24° giornata del campionato di ...Dopo le giovanili, giocò al Monza in. Ci è tornato in Serie A. "Nuovi Abbonati per leggere anche Monza nome AC Monza anno di fondazione None allenatore Raffaele Palladino stadio U - Power ...

Zola e il rilancio della Lega Pro: "Un passaggio decisivo per i giovani" la Repubblica

Zola pronto a scendere in campo: è tra i candidati alla presidenza della Lega Pro - sardiniapost SardiniaPost

La Lega Pro cerca un nuovo presidente Si candidano Matteo Marani e Gianfranco Zola il Resto del Carlino

Vulpis: "Big data, metaverso e profilazione del target per una Lega Pro più giovane e dinamica" TUTTO mercato WEB

Vulpis: "Penso a come rendere sostenibile la Lega Pro" Tutto Juve

Le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dal 28 al 30 gennaio ...Il vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis ha decido di candidarsi alla presidenza dopo le dimissioni dell'ex presidente Francesco Ghirelli. In un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb e TuttoC, ...