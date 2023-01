Lecce-Salernitana 1-2 | il tabellino

22.44 Anticipo Serie A,1 - 2 Colpaccio dellache vince ae fa il sorpasso in classifica. La partenza degli ospiti gela il 'Via del Mare'. Al 5' Dia riprende una respinta e insacca dalla ...Lavince 2 - 1 sul campo dele scavalca in classifica i pugliesi, che comunque conservano un vantaggio di 8 punti sul Verona, attualmente terz'ultimo. Decisiva la grande partenza della ...

La Salernitana torna a vincere e lo fa su un campo ostico come quello del Lecce. Successo maturato nel primo tempo con le reti di Dia e Vilhena, prima del gol di Strefezza per gli ospiti a riaprire i ...Succede tutto nel primo tempo durante Lecce-Salernitana, scontro-salvezza che vede i salentini sconfitti 2-1 al Via del Mare: Dia apre le danze dopo cinque minuti e poi ispira (involontariamente) il ...