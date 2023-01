Le sanzioni contro di me? Anche cosi l’Iran attacca la sicurezza Ue La versione di Bonfrisco

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Non solo un attacco personale, ma parte di una sequenza di atti ostili che rappresentano una minaccia verso i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Così commenta il suo inserimento nelleiraniane l’eurodeputata della Lega Cinzia. “Dedico questa mia condizione alle donne e alle ragazze che lottano in Iran, se Teheran arriva a fare questo significa che si sente debole”.è stata autrice, con una deputata del Congresso americano, della lettera inviata al commissario Ue per gli affari esteri, Joseph Borrell, per chiedere l’esclusione deldalla commissione Onu sulla condizione delle donne. Leche l’hanno colpita, oltre all’aspetto personale che la riguarda, cosa dimostrano rispetto alla strategia occidentale? Vorrei mettere in evidenza due aspetti e parto da ...